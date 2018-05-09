國民黨：軍改精算報告不改 絕對強力杯葛

2018-05-09 14:15

〔記者林良昇／台北報導〕立法院外交及國防委員會今審查行政院版軍人年改草案，國民黨立委杯葛議事，中午召開記者會宣示，照行政院版本去算，35年後年金會再度破產，是欺負退伍軍人、欺騙現職軍人，沒有精算報告，不審查軍人年改法案。

國民黨團書記長李彥秀表示，國民黨要一本精算報告書卻只來了一本評估報告，而這本報告書只做到30年後，國防部、退輔會不敢告訴大家的事，35年後，年金會再次破產，這就是事情的真相。

李彥秀指出，過去公教精算報告花10個月算出，有會計師簽證、50年精算報告，和軍改報告有年限差異，裡面的數字很多跟過去跟第六份精算報告書數據有差異，高估退撫基金的負債，若按照行政院的版本，是欺負退伍軍人，而且正在欺騙現在的現職軍人。

國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，他上次質詢要求國防部要先做精算報告後，再給第三方認證，結果國防部沒有精算報告就拿去給精算師認證，要先有精算再認證，他與國防部報告的精算師聯絡，那名精算師也認為這不是精算報告。

曾銘宗還說，國防部提出的財務影響評估錯誤百出，一點可信度都沒有，國民黨的要求非常卑微也非常正當，假設民進黨要強行通過年改，這樣的年改誰會相信？

國民黨立委費鴻泰指出，國防部的報告是非常草率，不是精確、正確的精算報告，只是拿來呼嚨，而35年就破產的財務規劃就是欺騙現役軍人、欺負退役軍人，從頭到尾就是不正確，不正確的財務規劃怎麼去審？

國民黨立委賴士葆表示，國防部報告的情況呼應了這是道地的外行領導內行，總統蔡英文一聲令下7月1日就上路，這份報告國民黨不能接受，如果報告不改，國民黨絕對強力杯葛這次軍改的進行。