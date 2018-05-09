丁守中拜會北市議會國民黨團 與鍾小平握手展團結

國民黨北市長參選人丁守中今首度拜會國民黨北市議會黨團，過半議員到場力挺；丁守中進行黨內初選的競爭對手、北市議員鍾小平也到場支持，並牽起丁的手齊聲高喊「丁丁加油、丁丁凍蒜」。（記者蕭婷方攝）

2018-05-09 13:49

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨北市長參選人丁守中今首度拜會國民黨北市議會黨團，過半議員到場力挺；丁守中進行黨內初選的競爭對手、北市議員鍾小平也到場支持，並牽起丁的手齊聲高喊「丁丁加油、丁丁凍蒜」，現場氣氛團結融洽；不過，由於議長吳碧珠恰巧出國未參與黨團大會，丁未能與吳交換意見。

丁守中今在國民黨北市黨部主委黃呂錦茹陪同下至北市議會拜會黨團議員，丁還提早半小時到場，展現十足誠意，丁會前還與副議長陳錦祥、市議員徐泓庭在休息室內交換十餘分鐘意見。

黨團書記長李芳儒、市議員陳永德、王欣儀、郭昭巖、厲耿桂芳、汪志冰、戴錫欽、秦慧珠、吳志剛、王鴻薇、李傅中武、葉林傳、陳義洲、應曉薇、鍾小平、歐陽龍與陳炳甫等20人也都到場力挺。

會議一開始，李芳儒開場引言還一度「口誤」稱丁守中為「丁委員」，厲耿桂芳立刻打趣「糾正」，指丁守中應稱為「丁市長」、為丁「正名」。

黃呂錦茹於會中表示，針對北市未來選戰有和中央黨部、多位副主席及秘書長討論，丁守中未來市政議題將會與柯文哲執政問題結合，除貼近民生的議題外，5大弊案也要好好檢討；此外，中央黨部智庫也會與丁、國民黨議員配合，並由丁主動攻擊。

黃呂錦茹也於會中鼓勵國民黨議員士氣，強調先前丁守中進行黨內初選民調，結果均顯示贏現任市長柯文哲，希望議員有信心。