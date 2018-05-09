主張和平統一！璩美鳳宣布參選高雄市長

璩美鳳表態，將以無黨籍身分投入高雄市長選戰。（資料照）

2018-05-09 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕統一促進黨發言人璩美鳳今天接受媒體直播訪問，並表態將以無黨籍身分投入高雄市長選戰。

璩美鳳接受《雲端最前線》訪問時說，她已將戶籍遷到高雄市，有責任國民黨欲參選的韓國瑜，她認為韓國瑜沒有公開「反對台獨」，讓她相當不滿，她並主張「和平統一」才能促進高雄經濟。

璩美鳳強調，用無黨籍參選也替跨黨派支持者開一條路，「他們很舒坦，無黨籍是台灣未來的新希望！」