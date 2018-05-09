新竹縣長選舉 徐欣瑩：歡迎各黨合作、支持

2018-05-09 13:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕母親節前夕，民國黨主席徐欣瑩今早深入竹北市等鄉鎮市傳統市場，向買菜的婆婆媽媽和女攤商預祝「母節親快樂」！針對年底縣長選舉，徐欣瑩表示，歡迎各政黨和團體合作、支持。

對於新竹縣長提名人選，前立委徐欣瑩表示，民進黨提名的鄭朝方，她不認識，只知他歌唱得很滿不錯，「抖音抖得很好」，她對鄭父鄭永金比較熟悉；國民黨部分仍在黨內作業，尚未確認人選，她不予置評，繼續她的行程，爭取民眾支持。

徐欣瑩表示，對於參選縣長，「如果各政黨願意來支持我，來合作，我非常歡迎。」現在她們也和很多支持的團體接觸。

身著黃色背心的徐欣瑩團隊年輕志工，在市場口熱舞「癡情玫瑰花」，吸引眾人圍觀；許多婆婆媽媽得知徐本人將親到，特地現場等候，一見到徐，立刻上前熱情擁抱，為她加油打氣。

徐欣瑩表示，母親節前夕，團隊特別準備不會凋謝、清香的肥皂花康乃馨，徒步深入各傳統市場，送給買菜的女性、女攤商，感謝母親們的辛勞。

提及自己的媽媽，徐欣瑩立刻語帶哽咽的說，懷胎10月很辛苦，媽媽更因為生她時剖腹產沒有處理得很好，後來還得歷經3度手術，所以她非常感恩，祝福媽媽永保健康快樂！

除了今早到湖口、新豐與竹北傳統市場問候女性朋友，爭取支持，她預定本週五（11日）還要深入新埔、竹東等鄉鎮市。

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