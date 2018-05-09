國民黨放棄親中了？《金融時報》撰文分析...

國民黨放棄親中路線了？《金融時報》近期一篇報導，分析了其中原因。（資料照）

2018-05-09 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉將至，英國《金融時報》近期1篇報導指出，台灣最大反對黨國民黨，已經偏離過去的親中路線，反映了北京為了統一台灣軟硬兼施的政策，已經陷入困境。

《金融時報》報導指出，由於九合一選舉將至，國民黨已經改變了推動兩岸統一的路線，重拾中間溫和路線，來爭取對中國抱持疑慮的中間選民。

報導引述去年國民黨主席吳敦義在出席活動時「這個時候講統一，時機不成熟」的說法，認為前黨主席洪秀柱過於親中的立場，以及輸掉總統大選後，立場已經改變。諾丁漢大學的台灣政治專家蘇利文（Jonathan Sullivan）表示，國民黨繼續被親中極端人士綁架，將會繼續輸掉選舉。

報導也指出，台灣人越來越不認為自己是中國人，是國民黨轉向的主因。而國民黨的黨產逐步遭到清查和收回，曾經被認為是最富有的政黨，如今變得很窮，也是另一個重要原因。

但報導認為，國民黨要再起並非不可能。香港中文大学的專家林和立就認為，中國的打壓可能讓蔡英文更難連任，雖然中國作法可能讓大部分人對中國更加疏遠。

另外，台灣薪資偏低問題，軍人和勞保年金改革，是蔡政府面臨的問題。蘇利文也認為，溫和路線的國民黨，有可能會吸引希望維持現狀，但又希望與中國維持經濟連結的選民。