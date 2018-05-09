政院明將通過新設原民促轉會 中央機關增為31個

2018-05-09 13:01

〔記者李欣芳／台北報導〕目前中央政府機關包括甫成立的海洋委員會在內共有29個，蔡政府執政2年來，擬增設2個與轉型正義有關的中央政府新機關，一是立法院已通過促進轉型正義委員會委員的人事同意權，促轉會可望在月底掛牌運作，二是為落實原住民的轉型正義，行政院預定在明天院會通過「原住民族歷史正義與權利回復條例草案」，將成立原住民的促轉委員會，不過，這2個新機關都是任務型編制而非常設機關。

行政院版「原住民族歷史正義與權利回復條例草案」未來若經立院三讀通過，則中央政府機關將增為31個。

「行政院組織法」2010年修正通過，要將原本37個機關減為29個，並自2012年開始啟動組織改造，今年4月28日海洋委員會已在高雄掛牌運作，成為中央政府第29個機關。

決策高層原本規劃促轉會在5月20日蔡總統執政2週年當天掛牌正式運作，但因促轉會位於台北市安和路的辦公室因日前遭抗議，反對在當地設辦公處所，造成辦公室裝潢工程略有延遲，可望改在5月底正式掛牌上路。

至於政府規劃成立的另一新機關原住民促轉會，據悉，儘管有政府官員認為成立原住民的促轉委員會這個新機關茲事體大，行政院政務委員林萬億則認為，由於必須要有個組織處理如何落實原住民的轉型正義的問題，因此，成立原住民的促轉會是勢在必行！人事行政總處經評估後也同意設立這個新機關。

立法院去年底三讀通過「促進轉型正義條例」，由於並未包括原住民轉型正義，立院司法及法制委員會去年12月13日決議要行政院6個月內提出原住民轉型正義的草案，民進黨立委段宜康當時更加碼賭上立委生涯，指行政院若未能在今年5月13前提出版本他就要辭職，行政院版「原住民族歷史正義與權利回復條例草案」已定案，將提報明天行政院院會通過。段宜康將可免辭立委，執政黨內部的爭議也將解套。

為調查過去原住民受到的不公平對待，行政院的草案規劃成立原住民的促轉委員會，負責調查原住民的歷史正義、真相，以及土地問題，以及研擬如何回復權利，作出調查報告。＃