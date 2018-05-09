送活魚、活鼠慶祝母親節挨轟 藍議員詹江村說話了！

詹江村慶祝母親節的方式竟是送魚加老鼠，引起許多網友砲轟，事後他在臉書道歉了。（圖擷取自PTT）

2018-05-09 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員詹江村為了慶祝母親節，推出「贈品券」免費贈送孔雀魚與活體老鼠給民眾，但此舉遭到網友群起砲轟。對此，詹江村在臉書PO文表示，「為這個愚蠢的行為，向社會大眾，還有小生命們道歉」。

有網友在PTT八卦板爆料指出，市議員詹江村為了慶祝母親節和拉票，竟在母親節前推出「贈品券」，左邊印了詹江村的肖像，最上頭寫著「Happy Mon Day 」，只要民眾憑券就能免費領取「孔雀魚」、「趴趴鼠」等動物。

詹江村的做法遭到許多網友砲轟，「又要一堆無辜生命被養死了」、「這真的很有病」、「米粉加貢丸湯不就好了= = 送個活的要衝三小?」。還有網友起底，贈送小動物的寵物用品店「彩虹魚水族百貨」的幕後老闆，就是詹江村。

詹江村眼見批評聲浪不斷，也在臉書發文表示，「再一次公開的為這個愚蠢的行為，向社會大眾，還有小生命們道歉；原先想說認養前對父母及小孩們，做認養教育就夠了，顯然我們的想法是錯誤的，以後不會再犯同樣的錯誤了！」

詹江村也在9日下午1點30分，透過臉書直播的方式，再次向大家表達歉意。