蘇貞昌批小學遊具壞3年沒修 新北教育局反駁

蘇貞昌專訪時提及的樹林某間國小遊具毀損三年未修，教育局反駁指教育局已補助近400萬給該校整修前庭戶外空間，並同步向中央申請遊具修繕經費，並非毫無作為。（新北市教育局提供）

2018-05-09 12:32

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市參選人蘇貞昌昨接受本報專訪，提及樹林一所國小的遊具地墊損壞禁止學童使用，卻禁了3年之久都沒修，最後他的女兒、立委蘇巧慧只好向教育部爭取預算修復，新北市教育局今解釋，教育局已補助384萬元整修該校戶外遊憩空間，並同步向中央申請遊具整修經費，但至今多次申請、現場會勘，都未獲得補助。

蘇貞昌接受本報專訪時質疑，新北市府近年花了80億蓋運動中心，但學校設備毀損卻遲遲無法修復，「試問，小學生有幾個3年？這種簡單的場地修復，還要立委向中央爭取經費補助？」認為學校風雨走廊、操場等建設、維護應更優先。

教育局副局長黃靜怡則對此駁斥，她表示教育局在2015年得知該校遊具毀損後，就立即補助384萬元的經費，協助修整該校450平方公尺的戶外遊憩空間，至於後院550平方公尺遊具範圍（含地墊），則同步向教育部國教署申請補助，至今多次提出申請，也辦理過現場會勘，都沒辦法獲得補助，「就算立委爭取了，也還是沒有用啊！」

教育局強調，市府在這8年間，共投入328.96億元，完成校舍改建53案（含共構停車場17案）、校舍補強840棟、457案廁所改善等多項校園基礎建設，也改善235間圖書館、增設82間英語情境教室、31座風雨操場等校園軟硬體建設，改善各校教學環境及建構安全學習空間。