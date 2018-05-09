台灣盼洽簽台歐BIA 歐議員：正推動加速對話

2018-05-09 12:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與歐盟經貿關係升溫，經濟部次長王美花今天在「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇上說，盼台灣與歐盟儘快啟動雙邊投資協定（BIA）談判，深化合作關係；歐洲議會議員齊尼娜（Neena Gill）今天接受媒體訪問時說，歐洲議會正在努力推動加速BIA對話，希望達成協議；歐盟駐台代表馬澤璉（Madeleine Majorenko）則表示，歐盟需要先進行內部評估討論，才能和台灣進入正式諮商洽談，「現在談具體日期還太早」。

台灣與歐盟進行年度諮商邁入第30屆，歐洲經貿辦事處今天在台北舉辦「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇，爬梳台歐盟多年來的合作關係。台灣與歐盟經貿互動密切，在推動能源、創新等產業上，更成為合作夥伴。目前歐盟為台灣第5大貿易夥伴及第1大外資來源，而台商赴歐投資也呈現成長趨勢，尤其是2012年迄今台灣對歐投資金額逾25億美元，超過台灣對歐累計半數投資總額（約54億）。

王美花今天在論壇致詞時說，台灣與歐盟在再生能源方面開啟合作，而能源產業其實需要很多大額投資，也因此面臨不確定性，若台灣與歐盟能夠簽訂BIA，將能使歐洲投資人提升投資信心。王美花說，歐洲商會對於台歐洽簽BIA展現強烈支持，她也盼望儘快進行雙邊談判，讓雙方盡可能快速洽簽BIA，這將會是台灣與歐盟深化雙方關係的重要里程碑。

齊尼娜則說，歐洲議會正在努力推動雙方加速BIA對話，希望達成協議，議會也敦促執委會進行影響評估，因為此協定將牽涉許多會員方，歐盟必須整合成員國意見，並衡量簽定之後的效益、影響和研究必須著重的領域，「影響評估是要做的第一步」。

馬澤璉則說，在BIA議題上，歐盟需要先進行內部評估與討論，才能和台灣進入正式諮商洽談，「現在談具體日期還太早」。

馬澤璉說，目前只能說去年台歐已在專家層級做了許多準備工作，成果也很不錯，接下來過程需要一些耐心，因為要讓歐盟28個成員國與歐洲議會「一起往下走」，這不是容易的工作。

歐洲商會理事長何可申（Håkan Cervell）在論壇上則直接表達盼儘速簽署BIA的態度；何可申說，歐洲企業投資台灣超過450億，占台灣外資投資27％，甚至超過美國和日本，歐洲商會一直支持、推動與台灣簽訂貿易協定或是BIA，可以讓所有歐盟成員與台灣受益，因此歐洲商會不僅和歐盟主管機關談，今年前往布魯塞爾也將再次提到這個議題。