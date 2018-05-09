歐美發聲批中國阻撓 挺台參與WHA

2018-05-09 12:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國打壓台灣參與世界衛生大會（WHA），歐盟與美國紛紛發聲挺台。美國在台協會（AIT）發言人游詩雅今天表示，美國強烈支持台灣以觀察員身分參與WHA，對於中國再次阻撓台灣參與「非常失望」，並會持續敦促世衛組織（WHO）寄發邀請函。現正訪台的歐洲議會議員齊尼娜（Neena Gill）今天受訪時也表示，孤立台灣沒有道理，在互相連結的世界，人人都應該有管道參與公衛議題。

第71屆WHA網路報名截止，但台灣並未獲邀參與大會。美國國務院於當地時間8日表示，美方對於中國再次阻撓台灣接受邀請函與會感到極為不悅（greatly dismayed），美國將繼續敦促世衛組織邀請台灣以觀察員身分參加今年的WHA。

AIT今天也表示，美國強烈支持台灣以觀察員身份參與WHA，美方對於中國再次阻饒台灣收到邀請函感到「非常失望」。美方會持續敦促WHO寄發邀請函給台灣，以觀察員身份參與今年WHA。AIT強調，台灣落實對全球健康安全的承諾，已經對公共安全及發展有重要貢獻，美方相信在這麼重要的議題上，台灣不應該被排除在外。

另外，歐盟對外事務部（EEAS）繼歐洲議會發聲挺台後，也代表28個會員國，肯定台灣參與WHA符合歐盟及更廣泛的全球利益。歐盟駐台代表馬澤璉（Madeleine Majorenko）今天出席台歐30年關係論壇時也表示，歐盟支持台灣有意義參與國際活動，台灣不僅能夠提供專業技術，以全球網絡角度來說，也不能讓台灣被排除在外。

齊尼娜對此則表現強烈支持說，台灣應該參與WHA活動，的確中國施加許多壓力阻撓台灣，但在公衛議題上，所有人都應該有管道能夠討論這個議題，因為這是個互相連結的世界，與全世界公衛健康安全有關，在安全上進行這種孤立行為，「是沒有道理的」。