批賴揆講台獨沒必要 馬英九：中華民國早已獨立

前總統馬英九9日至東吳大學，以「從兩韓到兩岸：東亞分裂國家統合的新模式？」為題發表演講。（記者羅沛德攝）

2018-05-09 12:14

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天以教授身分在東吳大學嚴家淦法學講座以「從兩韓到兩岸：東亞分裂國家統合的新模式？」為題發表演說，質疑蔡政府稱呼對岸「中國」是不對的，他並指中華民國憲法是一部「統一憲法」，兩岸不視對方為外國，「既非國際關係也非純粹國內關係」，而是一種「特別關係」，二０一五年「馬習會」已經確認「九二共識」是兩岸的共同政治基礎。

馬英九指出，多明尼加日前與我斷交，總統府質問對岸為「中國當局」，「這是不對的」，如果稱對岸為「中國」，「那我是什麼？」如此將來很難談判，他並推崇「九二共識」一詞，「是花了多少人的智慧才想出來的」。

馬英九表示，二０一五年蔡英文以民進黨主席身分獲得提名參選總統，提出「維持現狀」主張，遭他質疑究竟是要維持前總統陳水扁時代的現狀，還是他執政時候的現狀，兩者差別就在於「九二共識」，他認為對岸不是國家，並且只稱「大陸」或「中國大陸」，「如果稱中國，那我是什麼？」

馬英九還說，對岸不喜歡聽「各自表述」（一中各表），但這是「把本來不是敵人打成敵人」，他奉勸對岸，其實台灣有人主張「一中各表」，這才是最好的情況。

此外，他也批評行政院長賴清德一天到晚自稱為務實台獨工作者，「這是沒有必要」，「台獨既無必要，也無可能」，而且賴清德喜歡用民進黨的「台灣前途決議文」，宣稱「台灣是主權獨立國家，現在的名字叫中華民國，「一般人認這是『借殼上市』，就像『張三是品學兼優的學生，名字叫李四』這句話，是很奇怪的。」

他強調，在國際上，獨立必須要做宣示，而且沒有國家會宣布兩次獨立，中華民國早已獨立，而且是主權國家。

馬英九指出，中華民國憲法是「一中憲法」，而且當年制憲時中國沒有分裂，所以也是一部「統一的憲法」，兩岸雙方都不視對方為外國，因此既非國際關係也非純粹國內關係，而是一種「特別關係」，台灣不搞台獨分裂，剩下兩個選擇就是維持現狀與統一談判，如果談判不成，就再回到維持現狀，而兩岸統一必須找出一個雙方都能接受的方式，前提則是和平與民主。