機捷6度跳票 交部同意以場站效益補償桃捷12.87億

2018-05-09 11:58

［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運6度跳票，造成桃園大眾捷運差點將30億元資本額賠光，桃捷公司向高鐵局求償36.55億元，該議題今天在桃捷工作報告時發酵，多位議員都很關心求償進度，對此，桃捷董事長劉坤億表示，和高鐵局達成12.87億元補償，高鐵局同意將A8長庚醫院站、A9林口站、A19桃園體育園區站的場站開發效益移轉，移轉的效益會超過12.87億元金額。

議員謝彰文說，針對機捷多次跳票，桃捷公司於105年6月30日發函交通部要求賠償營運前虧損36.55億元，這包含營運支出14.55億元，預期營運利益22.05億元，之後又更正營運支出、刪除預期營運損失，於105年10月7日去函交通部求償13.63億元，106年5月12日再次去函，將賠償款由13.63億元減為12.87億元；但交通部無意編列預算補助，僅強調依約向廠商提出求償、後續賠償情況如何。

議員劉茂群、楊朝偉也很關心求償問題，也認為交通部同意依約向廠商提出求償，但丸紅公司是承包高鐵局工程，並非承包桃捷公司工程，向丸紅求償毫無意義；議員黃婉如認為，既然高鐵局同意賠償，希望直接編列預算給桃園市政府，場站開發效益移轉，這些都是虛的數據。

議員黃景熙表示，高鐵局同意將場站設施移轉作為賠償，桃捷公司應該以最大利益考量，務求桃捷公司能損益平衡、永續經營。

劉坤億表示，目前A8長庚醫院站、A9林口站的商場、住宅已經移轉給桃捷公司，商場部分包含店面、地下停車場，至於住宅則為A9林口站54戶住宅，這部分未來是出售、出租還在討論，另A19桃園體育園區站也有商場、住宅，至於移轉的方式還在討論，桃捷公司估計移轉的效益一定會超過12.87億元。