互別苗頭？陪審推動聯盟上街後 司法院公布民調

2018-05-09 11:49

〔記者吳政峰／台北報導〕「陪審推動聯盟」5日上街遊行，訴求「司法真改革、陪審救台灣」，強調人民要的是陪審制，而非司法院強推的「國民法官制度」，約有數百人參與，巧的是，司法院9日也開記者會公布民調，指8成民眾希望和法官一起審判，有互別苗頭意味。

司法院去年12月25日到30日委託政大選研中心，就民眾是否願意參與審判進行調查，採分層比例隨機抽樣方式，訪問我國20歲以上民眾看法，共完成1296份問卷，95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.7百分點內。

司法院從中選出4個較重要的問題說明，一是53.4%民眾同意「民眾有能力參與審判」；其次為72.7%的受訪者認為法官與民眾共同審判，會讓民眾更勇於說出自己想法；第三是56.5%民眾覺得，審判時有法官在場討論，有助了解案情；最後為82.6%受訪者偏好法官與民眾共同決定（合審合判）模式。

司法院指出，由民調可知，多數人民期待的不只是完全參與，還需要與法官深度交流，這種制度就是「國民參與刑事審判制度」。

記者提問，民調中是否有支持陪審制或國民法官制的選項？司法院回應，為了避免民眾混淆，問卷設計並未使用以上兩個名詞，而是改用「民眾決定」或「法官與民眾共同決定」替代。

另有人問，本場記者會是否是為了回應「陪審推動聯盟」，司法院強調，國民法官制度民調已完成一段時間，上星期五才整理好相關資料，絕非針對特定團體訴求。

「陪審推動聯盟」上星期拜會司法院長許宗力，請他就是否堅持推動國民法官制度再度研議，切莫急就章推行，但雙方一言不合，甚至傳出許宗力說出「國民法官讓我很excited（興奮）」、「如果不好再改」等語，引發陪審推動聯盟成員不滿，批評他「態度輕佻」。