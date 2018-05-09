歐盟對台漁業黃牌未撤 歐盟駐台代表：今年或許有機會解除

2018-05-09 11:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟對台灣遠洋漁業祭出黃牌2年多至今未撤除，歐盟駐台代表馬澤璉（Madeleine Majorenko）今天表示，歐盟官員9月將再次來台檢視盼改善清單，若台灣在制度與設備改進外，也能強化執法能力，或許（maybe）有機會解除黃牌。

台灣遠洋漁業涉嫌IUU（非法、未報告及不受規範）行為，歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家。歐盟官員3月時曾就台灣遠洋漁業改進情形訪台檢視，但至今未公告解除黃牌。

馬澤璉今天出席「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇，回答媒體提問時說，歐盟官員3月時來台，停留2週，與台灣方面進行討論，也到現場實地稽核。馬澤璉說，歐盟官員2年前來台灣考察時，列出台灣須改善的清單項目「很長」，但這次離開時清單已經「縮短很多」。

馬澤璉透露，歐盟官員今年9月會再來做實地調查，台灣若在改進法規與硬體措施之外，也能展現強化執行法律的意願與能力，或許（maybe）有機會解除黃牌。

根據農委會調查，台灣就管理遠洋漁業方面已做出許多軟硬體改善作為，包含推動修法，設立24小時監控中心等，農委會曾信心滿滿對外預告，去年底以前可望解除，但並未如願。

今年是歐洲經貿辦事處在台設立15週年，也是第30屆台歐盟年度諮商；歐洲經貿辦事處表示，歐盟是台灣第5大貿易夥伴，也是第一大外資來源，台灣跟歐盟不僅在經貿，在科技、衛生、漁業等議題都有密切的交流和合作。