才放話選北市長...高國華再宣布2020選總統戰小英

2018-05-09 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕補教名師高國華日前宣布要參選台北市長，引起外界關注，而他現在竟然又宣布，要參選2020年總統！

根據《蘋果日報》報導，高國華說，要繼承少康中興精神選總統，2020年兩岸一定和平統一，為了挽救台灣、推翻腐敗貪婪，又不承認九二共識的蔡英文政府，他要參選2020台灣總統。

高國華說，為了改變向下沉淪的台灣、終止藍綠惡鬥亂象、為了討回軍公教應得的退休金、為了給台灣年輕人機會、搶救台灣岌岌可危的經濟、為了落實兩岸一家親，他傾一切洪荒之力，盼大家能支持無黨無派的高老師。