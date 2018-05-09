雙北連線！丁守中陪朱立倫子弟兵拜票

2018-05-09 11:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天首度跨縣市，陪同新北市板橋區議員參選人葉元之到市場掃街拜票，開啟雙北連線的第一步。葉元之先前推出1支競選MV，以名字為諧音創作「我是葉元之，YA！原汁原味」的rap，在網路創下高點閱率，丁守中今天也秀了一段rap，替葉元之拉抬選情。

近來國民黨新北市長參選人侯友宜不斷替台北市議員參選人站台拉票，今天丁守中首度跨縣市陪同新北市議員選將拜票，打出「雙北連線」的競選策略。

丁守中表示，新北、台北本來就是共同生活圈，很多新北市民在台北市上班，未來雙北將推出共同政見。他說，目前雖然還沒有具體策略，但已和侯友宜通過電話，未來會一起合作，「雙拳四手」力拚台北與新北的驕傲。

至於何時與侯友宜合體？丁守中回應，目前國民黨還沒有正式提名他，等提名以後，要先拜訪台北市的基層，但很快就會安排時間與侯友宜合體。

丁守中指出，葉元之創作的rap在網路很紅，過去協助市長朱立倫推動市政工作，對市政經驗嫻熟，是擔任市議員最稱職的人選，他也傳授選舉的「撇步」，勤跑基層最重要。

葉元之說，丁守中從政多年，態度堅持、表現優秀，是年輕人學習的對象。他過去在新北市政府服務時，雙北市合作密切，包括公車票價、捷運建設等，都需要北市支持，希望國民黨在新北市議員席次衝高，未來雙北市府合作更順暢。