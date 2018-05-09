藍委杯葛教文會 要求休息「私下」質詢吳茂昆

國民黨立委陳學聖拿著麥克風，要問教育部長吳茂昆關於台大校長遴選爭議。（記者張嘉明攝）

2018-05-09 10:46

〔記者林良昇／台北報導〕台大校長遴選爭議，國民黨立委再度針對教育部長吳茂昆進行杯葛，立法院教育文化委員會今審查法案，並未排定吳茂昆備詢，但在藍委強勢透過會議詢問、權宜問題發言，要求休息「私下」詢問吳茂昆，杯葛審法案，民進黨召委吳思瑤宣佈休息5分鐘，讓吳茂昆再上火線，對藍委說明台大校長遴選爭議。

對於台大校長遴選案，教育部在5月4日已正式函文給台大，公文說得很清楚，當選人（管中閔教授兼職台灣大獨董等3職）和遴選委員（台灣大副董蔡明興）之間有重大利害關係，兩人均未揭露且未迴避，嚴重影響遴選程序的公正性，對其他7位候選人形成不公平競爭，因此要求台大必須重啟遴選。

國民黨立委不滿教育部函文，持續杯葛吳茂昆，立院教文委員會今審查「社區大學發展條例草案」及「終身學習法部分條文修正草案」，並無質詢程序，但國民黨立委陳學聖拿著「違法部長」的標語開會，和國民黨立委蔣乃辛、柯志恩等人透過會議詢問、權宜問題等方式發言，要求列席的吳茂昆對於台大校長遴選做說明，試圖杯葛議事。

陳學聖說，在台大校長遴選爭議落幕，台大行政救濟完成之前，他和吳茂昆可以永不對話、永不相見，但如果吳茂昆回歸大學自主，他才會承認吳，並嗆聲說他以後的質詢的時間，吳茂昆不能在位置上。

國民黨立委持續發言杯葛議事，陳學聖還拿著麥克風走到吳茂昆旁要他回答問題，在國民黨立委輪番要求下，吳思瑤只能宣佈休息5分鐘，國民黨立委隨即包圍吳茂昆，在媒體前「私下」質詢吳茂昆。

陳學聖詢問吳茂昆，教育部給台大的公文算不算行政處分？如果台大不願意重啟遴選，教育部是否接受？吳茂昆說，教育部給台大的公文很清楚陳述了教育看到的狀況跟問題，請台大針對指出的問題給予答覆，這答覆以什麼方式回應？是不是行政處分？可能有的司法程序，教育部沒有特別意見。

柯志恩則批，教育部是駁還是準，不講清楚，對於管中閔是否能再參加遴選，都不敢說，吳茂昆解釋，如果台大遴選委員會還要請管中閔參加校長遴選，請仔細審視他的資格。

吳茂昆強調，如果按照程序，按照遴選辦法，必須經過校務會議、遴選委員會兩階段投票﹔台大校長是兩階段遴選方式，必須送回校務會議，那階段是遴選委員會沒有做的事。

陳學聖表示，他無法接受吳茂昆的說法，國民黨立委陳宜民則質疑教育部管太多，吳茂昆回答：「我們沒有管啊」﹔吳也指出，管中閔有資格再去選台大校長，資格最後的認定是在遴選委員會，是遴選委員的權限。