只放過媒體？800壯士成立糾察隊 派人護記者防被打

立法院國防外交委員會今將繼續審查「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案。反年改團體八百壯士預計在下午1時集結抗議。圗為上月25日八百壯士試圖拉倒立院大門。（資料照）

2018-05-09 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，立法院國防外交委員會今天將繼續展開審查。反年改團體八百壯士預計在下午1時集結抗議，有鑑於上月底發生退休軍人公然踹打警察、記者，與包圍台大兒童醫院，引發國人怒火，八百壯士這回也提出應對措施。

綜合媒體報導，為了防止再度出現毆打記者的暴力脫序行徑，八百壯士特地成立「新聞記者服務處」、「新聞安全維護組」，呼籲尊重新聞採訪自由、派人維護記者的人身安全。

報導指出，「新聞記者服務處」會發放八百壯士指揮部印製，正面標示「新聞記者（PRESS）」、背面放上國旗並註明「新聞採訪記者，請全體同胞維護其人身安全與採訪自由」的證件，區隔出一般民眾與記者的差別。

報導提到，「新聞安全維護組」（Group Of Information Security Maintainance）則會派遣穿著糾察隊背心的專人，保護媒體記者安全，確保陳抗能一切順利。

報導引述，八百壯士執行長羅睿達上午受訪時指出，具體行動、規劃應看立院今天審查的方向與方式，若是採取「強迫、野蠻、包裹式」做法，「我不排除這樣的情況，會激發我們的群眾，會有什麼樣的一些行為」。

報導提及，羅睿達說，但能肯定的是，「站在八百執行的立場，我絕對會保障所有人的安全、所有事情的平順，這是我的職責」。

相關新聞一出，引發網友熱烈討論，「幫媒體準備記者證好狂喔」、「看樣子應該只是放過記者」、「自己鬧事自己組糾察隊」；不過也有人贊同八百壯士的對策，「糾察隊就是管理自己人啊」，並稱這是有「水準」的表現。