民進黨議員僅剩他挺柯文哲 言論被質疑違背黨綱

民進黨僅剩北市議員王威中（右）力挺柯文哲，言論被質疑違背民進黨黨綱。（資料照）

2018-05-09 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕2018台北市長選舉，民進黨自提人選、不再禮讓市長柯文哲的機率非常高，民進黨北市議員王威中則在節目上力挺柯文哲，表示挺柯「實事求是」精神，但言論卻被資深媒體人尚毅夫質疑是「違背黨綱」。

王威中昨（8日）在三立節目《鄭．知道了》表示，他對柯文哲在兩岸論壇、對兩岸一家親的言論無法認同，但不會因為一個人他的一部分就否定全部，「我當然否定柯『兩岸一家親』，但支持他『實事求是』」，王也強調，這絕非他自己一個人開逆向，在高速公路和其他人反方向。

王威中說，若柯文哲從頭到尾都丟台灣的面子，沒為我們爭取權益的話，去年的世大運可能就不會讓總統蔡英文以主辦國總統的身分致詞，而整個世大運這樣看來，台灣也沒有失面子。

但尚毅夫認為，民進黨和柯文哲理念早就不一樣，雙方也沒有一同討論公共政策，甚至柯還批評教育部針對管中閔案是「白癡決策」，直言「現階段的柯文哲，跟當初2014年民進黨所禮讓支持的，已經是兩個不同的人」。

尚毅夫也問王威中「能不能跳脫前途決議文？」認為柯文哲所說的「兩岸一家親」根本與民進黨的黨綱不符，也質疑王威中的言論違背民進黨黨綱。王威中則強調，沒有規定在戰術上，他們可不可以用什麼話來說。