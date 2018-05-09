赴中受阻、減少露面 週刊：吳敦義領導受黨內質疑

週刊報導，國民黨主席吳敦義領導地位受到黨內質疑。（資料照）

2018-05-09 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導，國民黨主席吳敦義近期身體出狀況，減少出席公開活動，再加上赴中國的計畫受阻，以及國民黨縣市長提名的爭議，讓吳敦義的領導地位受到黨內質疑，陷入從政以來最大危機。

《鏡週刊》報導，知情人士指出，吳敦義4月28日參加黃帝拜祖大典，因沒有站穩跌坐椅上，造成腰傷復發，病情需要上醫院復健，事後參加活動還要別人攙扶。

報導提到，吳敦義上任黨主席以來，一直想要到中國訪問建立黨內威信，但由於他卸任副總統未滿3年，率團到中國參加兩岸國共論壇，以及和中國國家主席習近平舉行「吳習會」，幾乎確定無望。

知情人士透露，國民黨前主席朱立倫、洪秀柱，和現任副主席郝龍斌，都想藉由今年輔選，積極拉攏地方政治勢力，讓藍營年底勢力重新洗牌，衝擊2020年總統大選布局。

一名國民黨人士分析，吳敦義上任主席後缺乏建立威信，缺乏戰略考量，放任民意主導大局，但民調不等於選票，必須從候選人的個人條件、魅力和競選能力作為考量。

國民黨文傳會主委李明賢表示，國民黨現階段努力備戰2018年選舉，對於媒體的諸多揣測不回應。