周旋兩男重創選情！ 童仲彥前妻遭爆偕人夫衝摩鐵

李秀環最近周旋兩男，分別上摩鐵和擁抱的影片曝光。（資料照）

2018-05-09 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥的前妻李秀環，3月退出民進黨市議員初選，欲以無黨籍參選議員，根據《周刊王》報導，最近她和2名不同男子上摩鐵和擁抱的影片曝光，導致選情受到重創，事業岌岌可危。

報導指出，去年一月李秀環還未與家暴她的前夫童仲彥離婚，當時就被媒體拍到坐在一名男子大腿上喝酒，還帶該男回家過夜，當時外界傳出童仲彥被戴綠帽，童仲彥得知消息後也隨即要求分居，隨後才爆出一連串家暴等風波。李秀環和童仲彥離婚後，積極爭取「扁聯會」、「北市玉蘭花婦女協會」等深綠社團支持，欲以無黨籍搶下議員，不過最近又被拍到周旋2男之間。

今年1月18日晚間曾到長沙街參加活動，隨後上了一台黑色休旅車，外傳開車的X先生已婚，今年初曾在李秀環的住處過夜。1月26日晚間李秀環又搭著X先生的車參加餐會，隨後開往永和的摩鐵辦事，待了80多分鐘才離去。除了X先生，一名「眼鏡男」也傳出和李秀環有不尋常關係，2月26日李秀環結束活動後，被拍到和眼鏡男深情擁抱。

事件傳開後，外傳她在北市玉蘭花婦女協會的理事長選舉慘敗，在扁聯會也被成員唾棄，甚至有成員警告，指李是最愛罵扁的深藍臥底。李秀環對此強調，她不可能跟男人上摩鐵，並表示已回歸單身，有交友權利，目前也有交往對象。至於玉蘭花婦女協會和扁聯會，她則說不清楚。X先生回應也說，曾載李跑攤，但沒和她交往，也沒上摩鐵。