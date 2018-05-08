談年金改革 總統：退休人士的犧牲奉獻大家很感謝

2018-05-08 21:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕軍人年改法案明日將在立法院審查，反年改團體「八百壯士」將再度動員包圍，總統蔡英文在今晚播出的電視專訪中說，年金改革確實讓很多退休的人年金有被削減，當然對於他們對國家的這份奉獻跟犧牲，大家都非常的感謝。

蔡英文回憶，她記得最深的就是，她看一個立委的親戚，對方是一個小學退休的老師，對方表示他被砍了很多退休金。蔡說，她一直跟對方道歉，表示「真的為了國家真的很抱歉」，對方說不用抱歉，並覺得這是應該做、應該替國家做的事。蔡總統說，「當下，我是非常非常的感激他的」。

另外，蔡總統也說，現在服役的軍人，因為年改紛擾，有一些外面人講的話，或許刺激性比較高，現役軍人心裡也是心有所感，會有委屈。有一次她到軍隊裡面去視察，請軍人出列，告訴他們說，「各位委屈了！」當下軍人眼泛淚光，他們確實也要想替這個國家奉獻，但是需要人家去瞭解他的心情，還有就是多溝通，其實大家是可以理解的。

蔡總統也談到國軍培育年輕人的養成教育，每一次她到不同的部隊去，跟他們坐下來一起座談，一起吃飯，旁邊都會坐年輕的軍人。軍人在訓練自己的專長，也培養他未來的機會的能量，所以除了保家衛國、讓自己的身體健康，能夠執行他的任務之外，今天的國防其實是全民國防，跟台灣的社會完全接軌，在軍中專長就是將來的第二生涯的開始。

她說，對年輕世代的這一些軍人加入軍隊，可以讓生活穩定，保衛自己的國家也可以培養第二專長。40歲出頭的時候，軍人離開了軍隊，有一筆退役的年金能夠生活無虞，可以開始第二段的生涯，這是一個很好的人生計畫。她可以看出來，很多年輕軍人已經開始感受到，他們是以這樣的眼光，來看他們在軍隊裡面服役，絕對不是數饅頭的日子。