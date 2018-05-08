執政兩年 蔡英文引敦克爾克大撤退歷史 沒有失敗主義的空間

2018-05-08 22:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於執政兩年的感想，蔡英文總統在今晚播出的電視專訪引用二次大戰期間英國自敦克爾克撤退的歷史指出，再困難的情勢，沒有失敗主義的生存的空間，還是要盡所有的國家的力量去面對我們的挑戰，不僅領導人的意志重要，包括全民的意志力，其實都是非常重要。

總統說，在那個緊急的時刻，當歐陸的國家都一個一個淪陷，軍隊都節節敗退的時候，很多歐陸的領導人的心理是怎麼做的，當時的英國結合了一個英吉利海峽，邱吉爾首相在那個時候替英國人做了一個決定就是，把三十幾萬人都撤回來，所以這個就是一個領導人的意志力，以及跟這個全民的動員能量一個極致的表現。

總統說，她後來看了這本書，也體會到再困難的情勢底下，沒有失敗主義生存的空間，我們還是要盡所有的國家的力量去面對我們的挑戰，同樣的，我們國家的處境也不是面對平坦的大道，處境也是艱難，在這種情況下，不但是領導人的意志力，全民的意志力，其實是非常重要。

談到欣賞的領導人，蔡英文提到了德國總理梅克爾，認為她帶領了德國很多的改變，同樣的道理，德國人民其實是滿有智慧的，知道在什麼時候要選什麼樣的領導人，領導人在被賦予這個責任的時候，再困難也都必須承擔，也不能放棄，因為這是人民的託付，所以這個領導人的抗壓，還有堅忍的這種意志，是一個處於困難情境的領導人，必須要有的特質。