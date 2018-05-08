核廢料選址草案公告又自砍 原能會挨轟：屈從政治壓力

原能會於本月初上網預告《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》修正草案後，遭外界質疑是「為新北市量身訂作」，今日下午原能會竟突然從官網中撤除預告。圖為核二廠。（台電提供）

2018-05-08 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕原能會於本月初上網預告《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》修正草案後，遭外界質疑是「為新北市量身訂作」，今天（8日）下午原能會竟突然從官網中撤除預告，放射性物料管理局稱撤下是因地方政府誤解太大，有學者則批評原能會失格、離譜至極。

原能會5月1日上網預告《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》修正草案，將直轄市納入核廢料候選場址，核電廠有2座廠址位於新北市，引發外界揣想，新法是為新北市所量身訂做。台電董事長楊偉甫則強調，核廢料場址選址過程必須經過在地居民同意、地方政府的支持，並非修改規定就代表新北市將作為核廢料的處理場址。

綜合媒體報導，在預告引發爭議後，原能會選擇將預告撤下，放射性物料管理局長劉文忠說，草案公告後聽到許多不同的聲音，也讓地方政府產生誤解，因此為避免不必要疑慮，先將預告撤除，且會再度召開相關會議審慎檢討草案內容，目前期程還未定。劉文忠也提到，當初怕被誤會才沒有找地方政府共同討論，強調選址條例無預設立場。

行政院發言人徐國勇則說，直轄市人口稠密，不適合當作核廢料的預設廠址，主要修法的原能會也已將草案從公共政策連署平台撤下。《聯合報》報導，清華大學原科中心主任葉宗洸批評，接觸過全世界這麼多的核能管制機關，從未看過預告、公告一個草案後又自行撤掉的，質疑草案受到地方首長壓力而撤掉「離譜、非常離譜」，怒批屈從政治壓力所做出的決定實在非常不妥當，將大大傷害原能會的公信力。