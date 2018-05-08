談台北市長選舉 蔡英文：選將知名度夠佈局很快

2018-05-08 21:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對台北市長選舉的佈局，總統蔡英文在今晚播出的電視專訪指出，現在黨內還處於不同意見的整合，「我們當然希望很快的整合」，但時間壓力有沒有那麼大呢？因為台北市是一個都會選區，只要是候選人有足夠的知名度，其實很快就可以佈局，所以時間的壓力「我覺得還好」。

蔡英文強調，其實要注意一件事情，執政時候的佈局，還是著眼在將來地方選舉的結果，是否有利於在中央很多重要的計畫執行，換句話，當糾纏在人選的時候，應試圖想想，台北市將來的願景、台北市在發展的過程當中，面臨的瓶頸要怎麼去解決，「台北市畢竟是首都，是整個縣市裡面最具指標性的地方，我們要給這個城市什麼樣的未來，才是真正要去著眼的事情」。

談到新北市長選舉徵召前行政院長蘇貞昌，蔡英文首先肯定說：「蘇貞昌前院長，還有比他更合適的人嗎？」她強調，蘇貞昌在台北縣長任內做得非常好，也做過行政院長，他很清楚「中央跟地方的政策理念，跟我們的基本價值」，所以蘇貞昌願意替民進黨來戰這一局，全黨都感激他。

蔡英文說，其實蘇貞昌可以不用戰這一局，但蘇貞昌是個有使命感的人，願意投入選戰，表現出民進黨非常重要的精神，就是當有需要的時候，大家都願意投入。

對於年底選戰，總統說，民進黨執政時的地方選舉佈局，跟在野時候的地方選舉佈局是不一樣，在野的時候，強調理想性，執政的時候，是希望地方政府可以跟中央一致，政策執行的有效性，譬如長照、都更等，可以跟中央政府政策密切的結合，而且有效的執行，在這個前提之下進行佈局。