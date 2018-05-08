白宮批中國干預 總統：美拒絕他國施壓 對台仗義執言

2018-05-08 20:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於美國白宮批評中國干預美國航空公司不得將台灣列為國家一事，蔡英文總統在今晚播出的電視專訪裡說，白宮發表的聲明，是從美國自己的角度來看，某種程度上也是為台灣仗義執言，「但真正我們看白宮發表的這個聲明，是為了他們自己本身的利益」，也就是說他們的商業機構不能夠被外國的政府以政治壓力干預。

蔡英文認為，今天是為了台灣的事，下一次為了誰的事呢，所以從美國的基本利益來看，並不希望商業機構受到這種外國政府的政治壓力。

針對台美關係，蔡英文說，就任以來我與美方溝通一直都非常暢順，困難的議題也都逐漸找到管道做有效的溝通，另外一方面，美國的國會、還有美國的行政部門對台灣都非常的支持，也讓美國跟台灣的關係現在看起來是個好的關係，後續怎麼樣強化雙方的實質的關係，這是都要做的功課。

蔡英文並舉例，包括AIT新大樓的啟用或者是訪台官員的層級，或者是台灣旅行法裡的雙方交流層次的問題，都是有意義的，但更重要是在實質面上面怎麼去強化，台灣跟美國之間能夠互相有利的關係的發展，不論是在經濟在安全在很多的事物上，都可以去找出對雙方有利的合作基礎。

蔡英文說：「或許大家會覺得說政府都只處理美國的事情，其實不然，我們對其他的國家都採取一樣態度，只要是能夠相互有利就合作，只要是發生了有衝突或競爭態勢的時候，會跟他們好好的坐下來溝通，去尋找一個雙方都可以相互包容的一個情境，同樣的態度是適用在所有不論對日本、對歐盟、甚至對中國大陸、對東南亞國家，都是一樣的態度，我們從來也沒有排除中國大陸的市場，還有跟中國大陸能夠在相互有利的基礎上去合作，形塑合作的機會，我們採取的很開放的態度。」