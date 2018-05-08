龍潭游泳池土地充公 救國團怒批陳金德「違憲亂紀」

2018-05-08 19:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德擬回收救國團名下的礁溪龍潭游泳池土地，歸縣政府所有。救國團今天（8日）嚴正反擊，呼籲陳金德立即停止違法行為，不要再繼續違憲亂紀。

救國團痛批，陳金德此舉完全是恣意妄為、違法亂紀，倘宜蘭縣政府對於救國團名下土地產權歸屬有所爭執，自應循民事救濟途徑為之，豈得違法擅將登記在救國團名下的土地任意註銷，轉為宜蘭縣政府所有。

救國團說，民國93年扁政府時期，同時為民進黨籍宜蘭縣長劉守成主政，宜蘭縣政府即曾召開專案會議討論該13筆土地的產權問題，並認定救國團為所有權人。陳金德作為代理縣長卻不顧當時會議結論，刻意將過去議題拿出來炒作，想將救國團所有的土地註銷，轉為宜蘭縣政府所有，是將個人意志及好惡，凌駕於法治之上。

救國團說，為倡導全民體育，推動社會正當休閒活動，救國團在該地興建游泳池，並自民國71年開始，將龍潭游泳池委託宜蘭縣四季游泳會經營管理，該協會則每年提供9萬元作為青少年扶助基金用途，救國團的土地利用完全正當、合理，並無不當得利。相較之下，陳金德毫無法律基礎，恣意將救國團財產充公，才是真正的「不當得利」。

救國團說，如果宜蘭縣政府要徵收私人土地，必須有法律明文依據，更要符合正當法律程序，宜蘭縣政府在毫無法律依據，更未踐行正當法律程序下，便要將救國團財產「充公」，對此，救國團對必將提起相關救濟。