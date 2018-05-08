繼半導體及面板 蔡英文：機械業已成第3個兆元產業

總統蔡英文在台中市長林佳龍陪同下到大甲幼獅工業區參觀百德機械公司生產的智慧機械。（記者歐素美攝）

2018-05-08 17:57

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文今天下午至台中市大甲區百德機械公司參訪，她表示，少量多樣客製化是中小型企業適合發展的目標，當台灣的產業從傳統機械走向設備製造的路上，創造更多優質及高薪的工作機會，讓年輕人有很多生涯的選擇，她也看到智慧機械產業對人才的需求，已要求行政院加強作業，讓更多人才可以走進這些非常具有未來性的產業。

百德機械公司董事長謝瑞木表示，台中機械產業黃金縱谷達60公里，所有零配件都在這裡，蔡總統上任後更推廣智慧機械、國艦國造，對機械來講是興奮劑，也是強心劑，強調機械業前途一片光明，感謝政府大力支持。

蔡英文則恭喜百德得到上櫃的許可，她表示，百德專門生產高階的工具機，被稱為是台灣機械界的勞斯萊斯，百德不只是機械工廠，生產過程也包含許多智慧製造，智慧機械的發展對台灣整體產業創造更多受益，在經濟部及產業界共同努力下，繼半導體及面板之後，機械業已成第三個兆元產業，智慧機械的助攻有很大的意義。

蔡總統說：「我們看到的不只是智慧機械的發展替代傳統製造產業帶來升級轉型的契機，讓本土製造業提升，有許多本來已經外移的製造業，因為國內製造生產的資源及條件愈來愈好，讓他們有更強的意願把高端的生產產品移到台中來，這是一個很好的發展。政府推動智慧生產產生的效果，帶動加薪，這只是我們走向智慧機械及智慧製造的第一個階段，後面還有很多挑戰，希望跟百德一起來面對，讓台灣的產業愈做愈好。」

蔡英文在參訪後指出，今天參訪的主要3個行程包含智慧機械領域裡重要的元素，智慧製造試營運場域，看到中小型企業適合發展的少量多樣客製化的未來目標，期待讓更多中小型企業加入這個行列；橋椿金屬公司看到的是傳統的公司已走向智慧製造，工廠裡看不到黑手，只有工程師，智慧化的工程讓傳統產業走向新的階段；百德更是智慧機械及智慧製造的結合體，主要行銷領域在歐美國家，是高端製造的典範。

蔡英文說，其中共同發現的一件事，就是當台灣的產業從傳統機械走向設備製造的路上，創造更多優質及高薪的工作機會，讓年輕人有很多生涯的選擇，同時看到這個領域「早年是黑手，現在是公司的創辦人，他們都是實實在在的工業家，是我們台灣人的典範，他們腳踏實地，每一天都在尋找我們在工業發展裡碰到的問題的解決方案，這是台灣在經濟發展過程中的功臣」，這次他們要再一次帶領台灣走向智慧機械及智慧製造的路上去，令人敬佩。

蔡英文並普遍看到業界對人才的需求，強調在與業者座談後，也請行政院針對這些專業及技術性人才需求可以強化作業，讓我們有更多人才可以走進這些非常具有未來性的產業。