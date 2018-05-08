因應國際戰略潮流 外交部新設印太科

2018-05-08 18:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普以「自由開放的印度太平洋」定調其亞太政策。外交部長吳釗燮今天表示，因應當前國際趨勢，外交部將新增7名人力，在亞太司下新設「印太科」，統合處理澳洲、紐西蘭與印度業務，「讓戰力發揮出來」。

美國提出印太戰略，與日本、印度和澳洲等民主國家，共同捍衛太平洋與印度洋的自由及穩定。而美國通過「台灣旅行法」之後，美國也於四月初派出首位現役官員訪台，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）即是主責印太戰略的官員；黃之瀚在台灣訪問時，公開強調「台灣是印太區域的典範」，展現美國對台灣在印太戰略中扮演要角的態度。

吳釗燮今天下午與媒體茶敘，茶敘中表示，為符合當前國際區域趨勢及新南向政策，強化我與印太區域連結，外交部調整部內組織，亞太司人力從原先33人增加至40人，並在沒有更改五個科的設計之下，調整業務內涵，新設立「印太科」，盼「讓戰力發揮出來」。

吳釗燮說明，「印太科」主要處理澳洲、紐西蘭、印度等國家業務，據他了解此項調整讓亞太司人員相當振奮，因為「人力充分了、努力方向也明確了」。「印太科」將於本週五揭牌，啟動運作。

另，媒體提問時指出，近來政府多以「中國」稱呼對岸，與以往的「中國大陸」不同，是否有特殊政策意涵？吳釗燮回應說，主要是視不同情況稱呼對岸，中國政府、北京、北京當局等都可，沒有要求、限制或是新規定。