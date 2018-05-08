打壓台灣參與WHA 吳釗燮：牴觸習「兩岸心靈契合說」

2018-05-08 17:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國壓迫世衛組織（WHO），使第71屆世衛大會（WHA）報名截止我仍未獲邀。外交部長吳釗燮今天回應媒體提問時說，中國國家主席習近平曾宣示希望拉近兩岸人民「心靈契合」，但以中國外交部門對台灣的做法，兩岸只會漸行漸遠。

台灣今年再度無獲邀參與WHA，外交部今天上午發布新聞稿對此表示遺憾。吳釗燮今天下午與媒體茶敘時回應說，健康不應有國界之分，台灣政府希望台灣再度獲得邀請參與大會，至今沒有收到邀請，但「我們沒有因此受到重大挫折」。

吳釗燮強調，我方持續努力與各國進行實質交流，衛福部長陳時中也將率團前往日內瓦，和各國展開雙邊會談，就各項議題進行交流，目標是超越去年的59場次，會談層級也盼望比去年更高。吳釗燮提及2003年SARS （嚴重急性呼吸道症候群）事件與1997年腸病毒大爆發事件，當時台灣向WHO求援，對方都不敢派人來幫忙，國人感受強烈。

吳釗燮說，除此之外，台灣能夠出席參加的WHO專家會議不到三成，中國也在各種國際公衛場合對我「說三道四」，但台灣應該跟其他國家一樣獲得同樣援助，因此政府持續努力，希望和WHO和其他重要衛生單位加強交流，讓台灣能獲得必須獲得的援助。

吳釗燮並引用中國國家主席習近平於中共十九大之後數度提及的「心靈契合說」，吳釗燮說，習近平曾宣示，中國追求的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是「兩岸同胞的心靈契合」，但如果以中國外交部門對台灣的這些做法，「兩岸只會漸行漸遠」，也不符合兩岸長期利益。