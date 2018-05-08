反年改要再上街 立法院周邊今、明道路管制

2018-05-08 17:38

首次上稿 17:11

更新時間 17:38

〔記者黃建豪／台北報導］反年改團體再度動員，9日將於立法院、捷運台大醫院站周邊發起「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念、維護憲法權益」遊行，為此，忠孝東西路、林森南北路、羅斯福路一段等部分主要幹道，今、明兩天實施管制，提醒行經周邊道路的駕駛人，可改行中華路、市民大道等替代道路，且有94公車路線將受影響，管制範圍內的公車站位也將暫時取消。

台北市公共運輸處指出，5月8日零時起至5月9日深夜12時止，共兩天的道路管制範圍為忠孝東路、西路（含）以南、林森南路（含）以西、愛國西路（含）以北、中華路（不含）以西範圍內道路的所為範圍，及羅斯福路一段（杭州南路路口以北）的部分路段，都得實施交通管制，且市警局會視遊行群眾聚集情形彈性調整管制範圍，因此建議開車民眾避開立法院、捷運台大醫院站、總統府一帶。

公運處表示，在遊行期間，預估將有94條公車路線受影響，並取消停靠70個站位，公車改道及站位取消資訊，民眾可至「大台北公車」網頁、手機版網頁、語音查詢專線（0800-005284）以及智慧型站牌，停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」。

台北市交通警察大隊督察組長翁麒豪指出，以上次遊行為例，忠孝西路、愛國西路都一度曾遭阻斷，因此建議民眾，東西向可改走市民大道、南海路；南北向則可改行中華路與杭州南北路，但預期這次的遊行影響層面不會比上次嚴重，主要訴求仍會集中在立法院旁的中山南路，若道路沒遭遊行隊伍阻斷，用路人仍可行走忠孝東西路。

市警局也提醒，遊行期間雖然管制道路不會全面禁行，但開車民眾行經管制路段時，仍建議減速慢行，甚至提前改道行駛，避開管制路段，更不要任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，交通管制的措施，會隨時提供FM94.3警察廣播電台插播路況報導。