中國可望解禁日本食品 外交部：若得國人信心、開放有可能

2018-05-08 17:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本食品進口解禁議題懸而未決，目前僅中國與台灣全面禁止福島地區食品，日媒傳出中國研擬鬆綁。外交部長吳釗燮今天表示，政府政策具有延續性，原則為確保國人健康與符合國際標準，若政府管制制度能獲得國人信心，開放就是可能的方向。

日本首相安倍晉三明（9）日將在東京與中國總理李克強會談，內容據悉將包括中國擬放寬福島核災後禁止日本部分地區食品進口的措施，中日也考慮就此成立協商機構，研議鬆綁細節。

目前全世界僅中國與台灣全面禁止福島地區食品。我駐日代表謝長廷今年一月曾直言，若哪一天中國突然開放福島食品，全世界剩台灣是唯一未開放國家，「這會很尷尬」。

對此，吳釗燮今天在一場媒體茶敘中表示，政府對於食品解禁政策的立場具備很強的持續性，包括兩個重要原則，一是要確保國人健康，必須建立其他國家食品輸入時的檢視、管制體制，若這套檢視體制能獲得國人信心的話，「開放就是有可能的」。二則為檢視台灣法規有無符合國際規範，定在科學原則之下檢視日本食品解禁問題。

至於日食解禁議題懸而未決，會否影響台日關係？吳釗燮強調，日中關係改善時，可能會使很多國人聯想台日關係會不會慢下來或者受到影響，但根據日本友人訊息，日中關係改善「絕對不會影響日本和台灣關係」，所有日本和台灣關係的成果「都會持續下來」。吳釗燮也補充，日本之外，即使印度或澳洲等與中國關係改善，也都不會影響到我們和這些國家關係的實質成長。