國民黨屏縣黨部被查封 廖婉汝嗆民進黨：有種就辦獨立公投

屏東地院民事執行處人員要求在國民黨屏東縣黨部張貼查封公告，一度遭到拒絕，支持者在現場鼓噪抗議。（記者李立法攝）

2018-05-08 16:41

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨積欠黨工薪資，受害黨工集體請求法院查封國民黨財產獲准，屏東地方法院受台北地院囑託，今天（8日）下午在大批警力保護下，完成國民黨屏東縣黨部查封手續，現場群集的藍營支持者痛批民進黨抄家滅族，縣黨部主委廖婉汝怒嗆民進黨只會搞鬥爭、清算國民黨，有種就舉辦台灣獨立公投。

位於屏東市的國民黨屏東縣黨部大樓及兩處宿舍，資產所有人均為中國國民黨，屏東地方法院受台北地院囑託派員執行查封，縣黨部主委廖婉汝、多位黨籍民代及支持者下午在縣黨部門口高舉抗議標語捍衛黨產，警方嚴陣以待，防止擦槍走火。

屏東地院民事執行處司法事務官等人要求在黨部張貼查封公告，一度遭到拒絕，支持者一陣鼓噪，經協調，於下午2點30分，同意在黨部內不顯眼處張貼封條，警方才鬆了一口氣。

廖婉汝怒批，民進黨以多數暴力成立黨產會，對國民黨抄家滅族，罔顧政黨良性競爭及民主精神，打壓異己，只會搞內鬥，主張台獨卻不敢訴諸公投，有種就舉辦台獨公投，接受民意考驗。

經協調後，同意在黨部內不顯眼處張貼封條。（記者李立法攝）

縣黨部主委廖婉汝在法院的查封公告上貼上「同甘共苦」的紅榜，鼓勵黨員團結對外。（記者李立法攝）

縣黨部主委廖婉汝在法院的查封公告上貼上「同甘共苦」的紅榜，鼓勵黨員團結對外。（記者李立法攝）