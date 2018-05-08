鞏固邦交優先 吳釗燮：沒有建交計畫

外交部長吳釗燮（中）今天指出，沒有打算建交的「口袋名單」，強調現階段著重認真經營現有邦交。圖為吳釗燮日前出席歐洲節活動。（資料照，外交部提供）

2018-05-08 16:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣上週與多明尼加斷交，邦交國僅餘史上最低的19國。日前外傳我政府掌握新的建交口袋名單，外交部長吳釗燮今天否認此傳聞，表示「我在外交部這邊是沒有口袋名單」，並強調，現階段著重認真經營現有邦交，沒有準備建交的規劃。

台灣遭受中國打壓，邦交國數量在蔡政府執政後一年少一個，目前僅剩史上最低的19個邦交國。日前有國安人士透露，台灣並非沒有新建交的口袋名單，且不只一個、而是數個；但該人士也說，此舉要思考在戰略上會否分散既有外交資源，甚至影響與美國等主流民主國家的合作關係。

吳釗燮今天在媒體聯合茶敘中明確否定此傳聞。吳釗燮說，他在外交部這邊「沒有口袋名單」。吳釗燮表示：「我們應該認真經營、鞏固目前的邦交國家，讓友邦知道我們的協助是實際協助，與我們維繫邦交是重要的，惟不該進行金錢外交。」吳釗燮也直言，到目前為止，沒有準備要建立新的邦交關係。

另外對於媒體報導我友邦瓜地馬拉連2年拒絕公開挺台，視為邦交警訊，吳釗燮回應說，特別點出邦交國名稱，對與我邦交關係沒有幫助；吳釗燮說明，「那個國家」有用不同方式在國際組織中為台灣發聲，到目前為止，不認為「那個國家」邦交有問題。