被傳「非常不爽」柯P 蔡英文回應了...

2018-05-08 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕2018台北市長大選，民進黨是否禮讓現任市長柯文哲仍是未知數，但有消息傳出，總統蔡英文對柯P的發言「非常不爽」，是否代表兩人撕破臉引起外界關注。蔡英文則在今日做出回應，強調「傳言就是傳言」。

綜合媒體報導，蔡英文今日赴台中參觀智慧機械產業相關公司，她在受訪時直言，提名過程中出現了許多的傳言，但「傳言就是傳言」，最後做出了什麼決定才是重點。

蔡英文還說，當各界都在討論台北市長人選時，不能忘記民眾著重的是願景、政績，認為這些議題才是真正的選戰主軸。