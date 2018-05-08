深澳電廠改燃氣？ 林右昌：基隆會被「開膛剖肚」

2018-05-08 15:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕針對深澳電廠更新擴建案爭議，基隆市長林右昌今天在議會總質詢時表示「台北市、新北市都是在說風涼話」，下午議員張耿輝追問林右昌的立場，到底是支持燃煤還是燃氣？對此，林右昌說，他講的話一定負責，但不要刻意去窄化是要燃煤或燃氣，台電有責任把科學化評估及數據，向大家做充分的說明及溝通，大家一起來好好討論。

林右昌上午指出，從立法院、環評公開的報告資料，台北市、新北市不要燃煤的前提，都是主張深澳電廠要用天然氣發電，若要燃氣，深澳灣腹地太小無法設置天然氣接收站，管線就只能從基隆經過，基隆將是最大的受害者，「台北市、新北市都在說風涼話！」

但議員對林右昌的回答不滿意，下午張耿輝再度就深澳電廠議題追問林右昌，到底是支持燃煤或燃氣。林右昌說，要蓋電廠，不外乎燃煤或燃氣，台北市、新北市的話都只講一半，「我是負責任的政治人物，講的話一定負責，不要刻意去窄化是燃煤或燃氣或核能問題，大家一起來好好討論。」

林右昌表示，深澳電廠的所在地是新北市，他認為應該要尊重新北市政府跟當地居民的決定，不過，若改為燃氣，根據台電的評估報告，深澳電廠當地無法興建天然氣接收站，勢必要從基隆協和電廠開始佈設管線，中心區主要幹道得重新被挖一遍來埋天然氣管，整個基隆市等於被「開膛剖肚」，不管是誰當市長都不可能同意。

林右昌強調，公共政策的議題，應該是讓大家理性討論、資訊充分，不要泛政治化，甚至淪為選舉議題操作，大家都要用電，停電的時候大家都很痛苦，不管是民生、工業跟經濟發展，都需要用電，有人把深澳電廠的問題跟核電扯在一起，但核能發電的問題不在發電，而是在於目前台灣無法處理核廢料問題。

林右昌說，大家不應該把問題簡化為「贊不贊成燃煤」，而是「深澳電廠若要繼續發電的話，我們的選擇會是什麼？」，燃氣已經被評估不可行，深澳電廠位於新北市，新北市長朱立倫才是應該講清楚的人。