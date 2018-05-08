拒檢逃逸重罰1萬至3萬元 立法院三讀

道路交通管理處罰條例第60條條文修正草案8日在立法院院會三讀通過，副院長蔡其昌敲下議事槌。（記者廖振輝攝）

2018-05-08 15:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例第六十條條文修正案」，未來駕駛人遇警察「拒檢逃逸」者，罰則將從新台幣3000元至6000元，提高為1萬元至3萬元罰鍰、吊扣駕照6個月，累犯除直接開罰3萬元，也吊扣駕照1年。

由於現行「道交條例」針對「拒檢逃逸」罰則僅為3000元至6000元罰鍰，導致不少違法、違規的駕駛人，為規避查緝及所犯之法規較高之罰則，寧鋌而走險選擇加速逃逸，常導致執法人員或無辜民眾的生命安全遭受威脅。

據統計，交通違規不聽制止或拒絕停車受檢逃逸者，前年高達9544件，去年也有8134件，顯示立法加重處罰已迫在眉睫；為此，立法院今三讀通過「道路交通管理處罰條例第六十條條文修正案」，將拒檢逃逸罰鍰提高至1萬至3萬元。

三讀條文規定，違反交通規則之駕駛人，在經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，也處以1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月；對於累犯，則直接開罰3萬元、吊扣駕照1年。