大台南會展中心動土降甘霖 賴揆透露：祈雨盼解乾旱

大台南會展中心動土，行政院長賴清德主持。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-08 13:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爭取多年的大台南會展中心經費到位，台南市政府今天舉行統包工程動土典禮，行政院長賴清德專程主持，他強調，南部久未下雨，他昨晚有幫忙祈福，果然降下甘霖，希望這次的鋒面能解乾旱之苦。

大台南會展中心位於高鐵站區旁，動土典禮前，下了一陣雨，賴清德致詞時，先以雙喜臨門來形容，除期盼已久的會展中心動土之外，面臨乾旱危機的南部，也終於天降甘霖。

賴清德感謝前行政院長吳敦義、張善政對會展中心計畫的支持，而2年前總統蔡英文上任後，當時的行政院長林全更是全力協助，正式核定，讓台南人的夢想可以成真。

賴清德表示，台南有17所大學，以及國內最多的14個產業聚落，加上縣市合併後，商業活動增加，產業正在轉型，會展中心迫切需要，因此全力推動，這對學術、經濟，還有會議產業、展覽產業等的發展，都很有幫助。

賴清德說，他就任市長時，高鐵特定區一片空曠，如今各項建設陸續推動，逐漸拼圖起來，很感謝各界的相挺，是他北上爭取公共投資的有力後盾。

目前特定區的高鐵、台鐵已串連，賴清德希望軌道建設可以加速推動，三鐵共構，可以更為便捷，市政府要盡快提出計畫，讓交通部在今年底核定。