國民黨帳戶被凍提告 黨產會強調認有理

國民黨不服永豐銀帳戶內資金被凍，提起行政訴訟；北高行今天再開，被告黨產會認為依黨產條例凍結有理。（資料照）

2018-05-08 13:25

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨永豐銀帳戶遭凍結後，依黨產條例向黨產會申請撥用卻又被拒，為能動用，提行政訴訟。北高行稍早再度開庭，黨產會透過律師強調「依黨產條例凍結有理」，且該條例立法精神在於「政黨公平競爭」，若國民黨能以不當取得的財產作為黨內運作所需，顯然已違立法精神。

黨產會當初認定國民黨有脫產情況，基於其不當取得財產，凍結國民黨永豐銀行中崙分行帳戶1000餘萬元，後挨告。

黨產會律師魏潮宗今當庭表示，國民黨黨費應另有專收帳戶，因此永豐銀行中崙分行內款項應非黨費帳戶，但目前各筆款項匯入後已混雜一起，已無法特定黨費與不當黨產；他也論及黨產條例立法精神在於「政黨之間公平競爭」，一旦國民黨以不當黨產支出所需運作費用，顯然已違反立法精神。

但國民黨律師張少騰與文大中反駁，黨費非不當取得，且黨產會僅依「合理收入小於支出」薄弱理由，認定帳戶內資金屬於不當黨產，不服比例原則、也未注意對國民黨有利事項。

法官聽雙方陳述後請國民黨律師庭後確認黨費有無規定用於何處，並釐清是否已規定「先進先出、後進後出且符合比例」？此外，由於該帳戶陸續經黨產會同意撥用剩下880萬元，為避免無訴訟實益，法官也諭知國民黨若要申請大筆款項，同時須向法院陳報。庭末諭知7月9日續行準備程序。