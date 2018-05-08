彈劾案移送懲戒多年未結案 監察院將追蹤公布進度

2018-05-08 13:08

〔記者施曉光／台北報導〕以往監察院移送公懲會審理的彈劾案件，有時一拖多年沒有結果，讓監察院背了很多黑鍋，在今日監察院院會中引起討論，並決議要求發言人、秘書長傅孟融應就院會重要事項向媒體說明，根據監察院指出，經該院彈劾移送公懲會審理的案件至今仍有二十五件未審理結案，其中有十三案停止審議當中，為了不再背黑鍋，該院將上網公布讓外界了解。

監察院副秘書長許海泉進一步說明指出，昔日公懲法規定彈劾案行政責任如果以刑事責任論斷，可以等刑事審判確定後再行審理，但依照一０五年五月修正施行的新規定，只要經一審判決，即可恢復審議，但公懲會對於公懲法修正施行前的既有案件如何處理，一直沒有定論，並提出甲、乙、丙三種見解，其中甲說認為應即恢復審議，乙說認為舊案在公懲法修正通過前立案，仍可適用舊規定停止審議，丙說則認為公城會可依個案認定，直到去年五月公懲會舉行法律座談會才決議採納丙說。

根據監察院指出，公懲會去年五月決議後，根本沒有告知監察院，直到今年初在其他移送案件機關關切並告知下，監察院才知道相關情形，因此明日監察院司法及獄政委員會將為此進行討論。

許海泉指出，由於公懲會停止審議案件，讓監察院背了很多黑鍋，在二十五件未審議結案的案件中，有十三件為停止審議案件，其中有七案迄今尚未完成一審，六案已經一審宣判，為了讓相關案件追蹤更為清楚，監察院決定上網公布讓外界知道。

根據監察院統計，已經一審宣判，但公懲會迄今仍未恢復審議的六案當中，時間最早在民國九十八年監察院就已經提案彈劾，其中較受外界矚目的案件包括前總統府副秘書長卓榮泰、前總統辦公室主任馬永成、林德訓及前總統府機要專員陳鎮慧等人所涉國務機要費案，以及前南投縣長李朝卿收受廠商回扣案等。