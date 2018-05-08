促轉會人事投票 親民黨不進場：促轉應包含日治時期

立法院院會8日行使「促進轉型正義委員會委員名單」同意權投票，國民黨立委舉標語抗議後退席，藍委林德福、林為洲等人還推倒圈票處。（記者廖振輝攝）

2018-05-08 12:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今行使促進轉型正義委員會人事同意權案投票，親民黨團立委全數未進場投票。親民黨團強調「不投票」也是一種投票，原住民族的轉型正義議題未獲重視，此時間點不應只處理國民政府時期，也應一視同仁包含日治時期。

立法院今行使促轉會人事同意權案投票，僅管國民黨團強力杯葛，親民黨團立委也皆未進場投票，9名被提名人仍全數過關。親民黨團發布新聞稿指出，此次經黨團會議決議，決定以不進場投票的方式來表達立場。

親民黨團指出，轉型正義相關法案原始目的，是發掘歷史真相、完整且公平地面對過去錯誤，清理殖民與威權遺毒，盡力恢復人民所受損害，達成寬恕與和解，一個真心推動轉型正義的執政黨，是不會忽略原住民的苦痛坎坷。

親民黨團也指出，大法官會議上週五不受理前瞻釋憲聲請，但立委對議案採取不進場投票，也是一種意見表達的方式，「不投票」本身也是一種投票，絕非大法官所謂不投票就是沒立場，因此這次促轉會人事案也以不投票方式表態。

黨團總召李鴻鈞表示，親民黨一貫重視的原住民族轉型正義議題未獲重視，轉型正義須納入原住民史觀，否則就只是藍綠鬥爭的延續、民進黨對國民黨刨根的報復手法，轉型正義處理的時間點，也應包含日治時期。