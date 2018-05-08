盧修一逝世20年 蘇貞昌感恩當年「驚天一跪」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天參加盧修一博士逝世20週年追思會，蘇貞昌感謝當年盧修一選前之夜的驚天一跪，讓他當選台北縣長。（記者俞肇福攝）

2018-05-08 12:57

〔記者俞肇福／新北報導〕已故立委盧修一，當年在蘇貞昌競選台北縣長於板橋舉辦的的選前之夜驚天一跪，助蘇貞昌當選。今天是盧修一逝世20週年追思音樂會，再戰新北市長的蘇貞昌上午參加追思會時説，當年「盧仔」的驚天一跪，他才能當選。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午10點30分到金山區盧修一博士紀念墓園，參加盧修一逝世20週年追思音樂會，追思會以交響樂團演奏來紀念，很多盧修一生前好友都來參加。

民進黨前主席許信良也到場，他表示，他跟盧修一是政大的同學，大家都叫盧修一「盧仔」，盧修一是個很真誠的人，他那驚天一跪是發自內心的真誠，才譲蘇貞昌當選，今天蘇貞昌再度出來參選新北市長也是很真誠，蘇貞昌就是希望讓新北更好，讓台灣能更好。

蘇貞昌説，他在台北縣政府執政8年，沒日沒夜打拚，因為他一個人要做兩個人的份，連盧仔那一份也要做，他對得起盧仔，這次他扛起新北市長選戰的重擔，希望盧仔在天上保佑他，讓新北更好是盧仔念念不忘的事。

已故立委盧修一當年在台北縣長選前之夜（1997年11月28日），為民進黨提名台北縣長候選人蘇貞昌站台，當時罹患肺腺癌的盧修一，當著台下的支持者面前下跪求票，隔天一早、投票當天的各大電視新聞狂播，使選情告急的蘇貞昌，選情因而大逆轉，蘇貞昌順利當選台北縣長，外界認為這驚天一跪，是蘇貞昌獲得勝選的重要關鍵。