FIFA回函邱義仁具參選資格 劉世芳籲足協速改選

2018-05-08 12:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台日關係協會會長邱義仁因被中華民國足球協會質疑非會員，而無法參選足協理事長改選。高雄市足球委員會主委、立委劉世芳出示國際足球總會（FIFA）針對此案的回函，指邱具備理事長參選資格，呼籲足協依回函內容，盡速合法、公開、透明地舉行改選。

在「國民體育法」修法後，規定各體育單項協會會務、財務、人事等應公開透明。足協於2月份的第12屆理事會改選作業，因足協認定參選者邱義仁不具足協會員身分，不具參與理事長選舉資格，改選為此停擺，引發爭議。

劉世芳偕同足協副理事長龔元高、高雄市足委會會代焦佳弘召開「FIFA拍板 足協改請照規矩走」記者會，劉世芳在會中展示FIFA回函的文書，表示FIFA在4月中曾派員來台釐清足協改選爭議後，近日也已回函定案。

劉世芳說，FIFA回函已清楚說明足協應盡快召開臨時會員大會、通過選舉規章，並選出全新的選務小組、選務申訴小組，並由其舉辦、督導足協理事會改選；劉強調，回函指出，足協要求參選人須具會代資格，並不符FIFA章程規定。

劉世芳強調，足協應盡速召開臨時會員代表大會，並在此前召開臨時理事會，提出會代大會的選舉議程等，最後再交由會代大會決議，秉持「Fair Play」精神，在最短時間內，合法、公開且透明地改選出新任足協領導幹部。

龔元高說明，他們今日已發函給足協、體育署及內政部，明日下午3點將依法召開臨時理事會，若一切順利，最快會在6月底前完成改選。