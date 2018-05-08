代理市長請假挨批離譜 南市議會總質詢停擺

南市議會總質詢停擺，主席宣布等候官員再進行後續的質詢。（記者蔡文居攝）

2018-05-08 12:35

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天上午進行市政總質詢自由發言，包括代理市長李孟諺及多位官員因參加台南會展中心兼小巨蛋動工典禮，請假未出席議會備詢，引起質詢議員林志聰不滿，批官員完全沒照會一下，一點也不受尊重，擔任主席的副議長郭信良則敲槌宣布休息，等官員回來再質詢，並批評「太離譜了！太離譜了！」

今天議會總質詢自由發言時間，代理市長李孟諺上午前半段出席議會備詢，約十點半左右，則向議會請假而先行離開，由副市長吳宗榮代表到議會備詢。

在多位議質詢後，輪到市議員林志聰質詢，他不滿官員請假也未跟他知會一下，覺得不被尊重，當場怒飆，並要求代表請假首長出席的官員站起來。

今天假請的官員除了市長外，還包括秘書長方進呈、工務局長蘇金安、警察局長宗仁、文化局長葉澤山等多人。

副市長吳宗榮解釋市長是參加台南會展中心動工典禮，這對台南市而言，是相當重要的一件工程。林志聰則嗆說，「這對我而言並不重要」，痛批官員連最起碼的尊重也沒有，請假連知會一下也沒有，謝龍介質詢時就有來備詢，我們就不一樣。

在林志聰痛批3分鐘後，副議長郭信良隨即敲槌宣布休息，等官員回來再質質。他也批評，官員連打個電話尊重一下都不會，「實在太離譜！太離譜了！」

議會總質詢只好暫時停擺，等候官員回來再進行後續的質詢，一直到中午仍未恢復質詢。