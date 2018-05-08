黃適卓：航空城公司109年4月將轉虧為盈

2018-05-08 12:13

［記者謝武雄／桃園報導］桃園航空城公司今天到議會進行工作報告，航空城年年虧損成為藍綠議員批評話題，尤其是升格後，航空城公司預估到年底虧損1.1億元，比起前5年虧損0.4億元，實在對不起桃園市民；航空城公司董事長黃適卓說，配合航空城計畫在109年4月會有園區雛形，屆時廠商就可進行規劃，航空城公司也可弭平虧損。

黃適卓說，未來航空城蛋白區將分兩期開發，第1期產專區面積約287.6公頃，屆時地政局會整理土地狀況分成為優先區、普通區，雖然土地還沒有取得，但優先區於109年4月後就可以開始進行簽約、招租、招標的動作，至於招商的種類以雲端、國際物流、航太、生科、智慧車、綠能及工商會展、文創等6加2產業。

國民黨議員劉茂群、楊朝偉、呂淑真表示，航空城公司年年虧損，甚至還遭審計部糾正，如今在航空城土地未取得之前，所有的招商都是假的，之前國民黨執政，民進黨議員還要求裁撤，他們希望航空城公司至少能縮減虧損。

議員謝彰文說，航空城公司可以從事業務高達依公司章程第二條，其業務範圍有 （ 新市鎮及新社區開發業 ）、（ 區段徵收及市地重劃）等21項，從25頁工作報告看不出年度執行業務，反而花了11頁篇幅介紹民間團體、機關學校參觀資料，公司淪為接待單位。

民進黨議員林俐玲、呂林小鳳也提到，以往國民黨執政，民進黨議員都認為航空城是喊空城，希望航空城公司不要讓人感覺是燒錢單位，航空城不是教育訓練中心。

議員黃景熙則認為初期的虧損只能算是投資，航空城是台灣未來產業轉型的希望，宣傳費用反而不能減少。