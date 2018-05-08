朝野協商流會 蘇嘉全：國民黨願簽署無爭議法案

立法院長蘇嘉全表示，國民黨團願簽署部分無爭議法案。（資料照）

2018-05-08 12:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院第五會期距離休會倒數計時一個月，但三讀法案僅11案，為加速法案處理，立法院長蘇嘉全今天再次就「海關進口稅則部分稅則修正草案」及「資通安全管理法草案」等案召開朝野協商，但仍因國民黨團不參加而流會。不過蘇嘉全表示，國民黨團已同意簽署無爭議法案，他樂見有共識法案儘速通過。

立法院國民黨團頻頻拉下無爭議法案，使立法院第五會期至今僅三讀通過11個法案，幾乎陷入空轉。蘇嘉全上週五曾為研商「海關進口稅則部分稅則修正草案」及「資通安全管理法草案」等案，召開朝野協商，但國民黨黨團不簽名、也不參加，蘇嘉全決定余今天上午再召集第二次協商。

立法院院會今天上午行使促進轉型正義委員會委員人事同意權投票，院會休息後蘇嘉全於朝野協商中表示，「有黨團沒辦法出席協商」，因此並未開會，就直接散會。

不過，蘇嘉全也表示，國民黨團已願意簽署無爭議法案，能使有些法案達成朝野共識，不須再經由協商處理，將送院會二、三讀；蘇嘉全也說，樂見沒有異議的法案儘速通過。

代表立法院親民黨團出席的親民黨立委周陳秀霞則說，除了資安法以外，親民黨都沒有意見。針對資安法，周秀霞說，爭議條文不多，親民黨也已經提出修正動議，希望行政院主動和親民黨團溝通、好好討論。蘇嘉全也提醒行政院儘速和親民黨溝通，溝通好之後再召開協商。