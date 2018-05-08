蔣萬安彰化市場掃票 挺王惠美第1道牛肉

2018-05-08 12:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年年底彰化5合1選舉，本週日又是母親節，國民黨籍立委蔣萬安，陪同黨籍參選人的中南部掃街拜票，首站獻給彰化縣，今天一早，他陪同彰化縣長參選人王惠美到員林市華成市場與彰化市三民市場掃街拜票，王惠美端其第一道選舉牛肉，推出「開辦公托」育兒政見，蔣萬安既為其政見背書，更誇讚王惠美在地經營，對其選情充滿信心。

拜票掃街隊伍進入傳統市場，麥克風、大聲公傳來蔣萬安帶著王惠美向大家拜票，祝福媽媽們母親節快樂，不少人聽到「蔣萬安」的名字，眼睛轉向拜票隊伍，「真的帥！」、「比電視上看起來更帥！」婆婆媽媽你一言、我一言，蔣萬安展現高人氣。

王惠美沿街發送康乃馨，並提出其托育選舉政見，她說，彰化縣當政者選舉期間提出的「育兒333」、「老人369」政見都跳票，她提出的公托育兒政策，開辦公托、推動平價托育聯盟、保母履歷登錄托育資訊平台，作法循序漸進，先從0到2歲再擴及3歲到5歲，1年預算1億元之內，務實做得到 ，「她當選，福利不間斷！」

被問及對彰化縣長選情看法為何？蔣萬安說，「很有勝算、很有機會！」從市場掃街婆婆媽媽熱情回應，他感受在地人希望彰化要有不一樣的發展，王惠美長期耕耘地方，對地方經營，在地人感受最強烈，王惠美提出公托政策，用心、專業、務實，可望把年輕父母育兒經濟支出降為生活開銷的10％到15％，因而願意再生第2胎，解決少子化，吸引年輕人回流家鄉，減緩在地人口老化。