藍營杯葛促轉會委員同意權 推倒圈票處洩憤

立法院院今進行「促進轉型正義委員會委員名單」同意權投票，國民黨立委舉標語抗議後退席，藍委林德福、林為洲等人還推倒圈票處。（記者廖振輝攝）

2018-05-08 12:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今天上午進行促進轉型正義委員會人事同意權案投票，國民黨立委表決「寡不敵眾」，憤而推倒圈票處洩憤，最後9名委員都過關。不過民進黨團仍召開記者會譴責國民黨團的非理性行為。

立法院今天通過促轉會主任委員黃煌雄、副主委張天欽和7名委員之人事同意權投票，委員名單包括東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈、中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁、長老教會總會助理總幹事高天惠、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中研院台灣史研究所長許雪姬、台灣大學歷史系教授花亦芬等人事投票。

國民黨針對促轉會人事同意權案提議交付協商，立法院長蘇嘉全直接裁示「不予處理」，國民黨又提出異議最後進行表決，國民黨立委表決「寡不敵眾」，憤而推倒圈票處洩憤。

對此，民進黨團幹事長何欣純表示，連身為蔣家後代的國民黨立委蔣萬安都說，「相信面對歷史還原真相，台灣才能邁向和解第一步。」國民黨卻執意要杯葛，民進黨對此感到遺憾。

此外，何欣純也說，國民黨認為促轉會和不當黨產處理委員會凌駕司法，是誤導社會的說法，因為這兩個組織都是經過立法院立法通過才成立的組織，是轉型正義很重要的機制，請國民黨看清楚法條，不要為了杯葛而杯葛。