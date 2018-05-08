中共施壓打擊 美學者：反讓台灣成更有價值夥伴

美國學者馬提斯認為，在美國等國家重新定義與北京的關係之際，台灣如何能保護自己並從中共的攻擊中累積知識，會使台灣成為一個更有價值的夥伴。圖為總統蔡英文。（資料照）

2018-05-08 11:52

〔駐美特派員曹郁芬／華府7日報導〕美國學者馬提斯在最新出版的文章中指出，由於國際社會對中國情報與統戰部施加於台灣的壓力反應冷淡，台灣成為中國共產黨採用新方法和新科技的實驗室。他認為，在美國等國家重新定義與北京的關係之際，台灣如何能保護自己並從中共的攻擊中累積知識，會使台灣成為一個更有價值的夥伴。

馬提斯目前是「共產主義受害者紀念基金會」研究員。美國智庫「全國亞洲研究局」今天推出強化美台防衛關係的專刊，馬提斯、前國會研究服務處研究員簡淑賢等五位專家分別撰文。

台灣經驗讓美國等政府受益

馬提斯表示，中共對台灣施加的壓力愈來愈有侵略性，當美國和其它國家要中國採取更有競爭性和永續性政策時，台灣經驗可以使這些政府受益。他說，中國對台灣的戰略耐性從蔡英文總統當選後開始改變。如今中國企圖影響台灣而採取的直接行動已讓人聯想到俄國對西方的干預。

他指出，由於民進黨政府不接受中國對台灣前途的前提，中國對台灣正施加更強、更直接的整體壓力。除了中客量減少，中國也成功阻止台灣參與國際民航組織與世衛大會，甚至直接威脅川普政府，若遵行台灣旅行法和其它國會通過的法律會有嚴重後果。此外，解放軍也升高了在台海的活動。

中國在台灣的地下活動沒有停過

馬提斯說，其實不管誰當總統，中國在台灣的地下活動沒有停過。中國直接資助親北京的中華統一促進黨以及新黨，想在台灣創造一個虛假的公民社會，但這只是中共動員台灣公民來反對和威嚇蔡總統的一個面向而已。中共積極地想在台灣島內的對話中注入自己的訊息，雇用自由撰稿人撰寫假新聞，並利用演算法增加在新聞網站以及Line與微信等社群媒體上的傳播率。最後，北京對居住在中華人民共和國的台灣人施壓或予以吸收。

馬提斯表示，北京對台施加壓力，台灣的朋友最多只給予口惠，例如北京宣佈爭議性的M503新航線，美國也只是由國務院負責政策計劃的主任胡克低調抗議。國際間對中共的壓迫缺乏明確回應可能使台灣領導人陷入無意義的外交抗爭。美國如果不協助，會讓台灣更覺孤單。

馬英九任內 中共未停止或減少顛覆威脅

馬提斯指出，台灣經驗最寶貴的教訓，就是中國的顛覆活動與兩岸關係的緊張無關。馬英九政府任內較溫和的兩岸政策未讓中共停止或減少顛覆與威脅活動；馬英九任內，台灣起訴了59個共諜，比民進黨第一次執政時的人數還多。

他認為，如果中共對台灣的情報與統戰可以做為中共顛覆活動的參考，台灣就可以做為評估中共能耐的指標。