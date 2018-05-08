彰綠議員妻脫黨參選議員 菜市場送花博支持

民進黨彰縣議員賴岸璋的牽手李寶銀（右）脫黨承衣缽，今赴華陽市場送康乃馨博支持。（記者湯世名攝）

2018-05-08 11:06

〔記者湯世名／彰化報導〕拚了！民進黨彰化縣議員賴岸璋的牽手李寶銀，脫黨參選彰化縣第一選區縣議員後來勢洶洶，今天在母親節前夕由賴岸璋陪同赴彰化市華陽市場分送350束康乃馨，婆婆媽媽們紛紛豎起大拇指，還有人送她大蒜高喊：「凍蒜！」聲勢浩大。

縣議員賴岸璋爭取黨內彰化市長提名失利後，其支持者大力支持賴岸璋的妻子李寶銀參選第一選區（彰化區）縣議員，盼能延續服務，為了延續夫婿的服務棒子，李寶銀在黨祭出處分之前，就先退黨，引爆政壇震撼彈，更讓第一選區縣議員選舉愈發渾沌不明，同黨其餘參選人也相當緊張。

李寶銀今天由夫婿賴岸璋陪同到彰化市華陽市場分送350束康乃馨，收到康乃馨的婆婆媽媽、菜販們都高喊：「凍蒜！」還有1名菜籃族擁抱李寶銀說，賴岸璋服務處已開設20多年，千萬不能熄燈，讓李寶銀相當感動。

李寶銀指出，她是兩個孩子的媽媽，白天要上班，下班回家後還要做家事，時值母親節前夕，大家應時時感念母親，心存感恩，讓母親們感受到「天天都是母親節」，她也會持續努力，不會讓大家失望。

彰化縣議員第一選區，民進黨原已提名5名男性參選，尚有1席婦女保障名額由女將李寶銀、劉玲惠爭取，不過在李寶銀不參加民調並退黨後，黨即提名劉玲惠，再加上民進黨縣議員黃育寬的兒子黃建閎也表態投入選舉，讓綠營在第一選區變成多人競逐的詭譎場面，更讓原被提名的參選人大為緊張。

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